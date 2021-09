Douwe Bob heeft besloten zijn tournee in het najaar te annuleren. De muzikant vindt het discriminerend dat zijn publiek een QR-code moet laten zien om aan te tonen geen corona te hebben.

Op Instagram laat hij weten tot dat besluit te zijn gekomen omdat hij net daarvoor werd geweigerd bij een bioscoop.

"Ben net voor het eerst geweigerd bij een bioscoop, omdat ik geen QR-code heb. En toen werd het na alle verhalen wel heel echt. 'Jij komt er niet in, want jij hebt geen code.'"

De muzikant heeft in oktober, november en december optredens door heel Nederland staan, maar wil daar onder de huidige coronaregels niet aan beginnen. Bezoekers moeten sinds afgelopen zaterdag met behulp van een QR-code aantonen dat ze gevaccineerd of negatief getest zijn op het coronavirus, voordat ze evenementen kunnen bijwonen.

"Dit is niet waarom ik muzikant ben geworden. Ik wil de mensen liefde geven en schoonheid brengen en voor mezelf een leuke tijd hebben. Ik heb een tour staan. Ik ga het niet doen. De discriminatie is te groot."

Douwe Bob is zelf niet gevaccineerd, maar zegt in de video er ook geen moeite mee te hebben. "Ik heb niks tegen vaccinaties of tegen mensen die gevaccineerd zijn. Maar ik heb een groot probleem met dwang, op het moment dat iemand zegt: je moet, en als niet dan zal je. Ik doe er niet aan mee. Ik krijg het niet verkocht aan mezelf en aan het vrije Nederland. Het kan niet. Dit is niet de manier."

NU.nl is in afwachting van een reactie van het management van Douwe Bob.

Eerder lieten ook Hans Teeuwen en Jandino Asporaat weten niet te willen optreden zolang de coronapas noodzakelijk is.