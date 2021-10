De bonje tussen Jan Keizer en de overige BZN-leden is bijgelegd, vertelt de zanger in een interview met Story. Keizer kondigt een nieuw album aan met de Volendamse band, die in 2006 uit elkaar ging.

Volgens de 72-jarige Keizer ligt er een reünie met de Volendamse groep én een nieuw album in het verschiet.

De bandleden komen, veertien jaar na hun afscheidsconcert, weer bij elkaar voor de boekpresentatie van Keizer. "Ik heb iedereen gesproken en de neuzen staan weer dezelfde kant op,' vertelt de zanger aan Story.

Er ontstond frictie nadat Keizer in 2006 had bekendgemaakt dat BZN zou gaan stoppen. De zanger had bij zijn collega's al eerder aangegeven het rustiger aan te willen doen vanwege zijn gezondheid, maar de anderen wilden doorgaan. Ook Basgitarist Jan Tuijp (73) kon het na hun laatste concert in Rotterdam Ahoy niet meer opbrengen ooit nog op zijn gitaar te spelen, waardoor er na 42 jaar een einde kwam aan BZN.