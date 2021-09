Eddie Vedder heeft vrijdagavond met bekende muzikanten een met covers gevulde set gespeeld op zijn eigen Ohana Festival in Californië, meldt Spin zaterdag. Dit deed de Pearl Jam-zanger nadat Kings of Leon, dat het festival eigenlijk zou afsluiten, een dag van tevoren had afgezegd omdat de moeder van drie van de bandleden was overleden.

Naast Vedder bestond de groep onder meer uit Red Hot Chili Peppers-drummer Chad Smith, voormalig Red Hot Chili Peppers-gitarist Josh Klinghoffer (die nu toert met Pearl Jam), bassist Pino Palladino en de Ierse singer-songwriter Glen Hansard.

De muzikanten droegen Pearl Jams The Long Road op aan de vrijdag overleden Betty Ann Followill, de moeder van Nathan, Caleb en Jared Followill. Het nummer werd gevolgd door een cover van Kings of Leons vroege hit Molly's Chambers, waarbij Vedder aan zijn medebandleden instructies gaf over hoe het gespeeld moest worden.

437 Eddie Vedder: Long Road (Pearl jam cover)

In totaal trad de band ongeveer een uur op. Ze speelden covers van onder meer R.E.M., The Pretenders en Prince. Ook de dochter van Vedder, Olivia, was tijdens de set te zien. Zij zong het nummer My Father's Daughter, dat ze vorige maand uitbracht met haar vader en Hansard.

Het Ohana Festival, dat vrijdag van start ging, duurt het hele weekend. Andere artiesten die optreden zijn Spoon, Mac DeMarco, Cold War Kids, Pearl Jam en Sharon van Etten.