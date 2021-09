Rufus Wainwright brengt op 26 november een livealbum uit van zijn optredens met het Amsterdam Sinfonietta, meldt NME zaterdag. De plaat, Rufus Wainwright and Amsterdam Sinfonietta Live genaamd, bestaat uit nummers die de Amerikaans-Canadese zanger in 2017 tijdens meerdere shows met het Nederlandse orkest speelde.

Volgens Wainwright waren de optredens met het Amsterdam Sinfonietta "een paar van de uitdagendste en meest bevredigende shows" die hij in zijn leven heeft gegeven. "Nooit heb ik zo veel liedjes gezongen uit zulke verschillende muziekstijlen en -werelden, van Franse barok en klassieke aria's tot hedendaagse nummers", aldus de 48-jarige zanger.

Wainwright, die al sinds 1998 actief is in de muziek en onder meer voor een Grammy werd genomineerd, denkt niet dat het succes van de shows mogelijk was geweest zonder het Amsterdam Sinfonietta en eerste violist Candida Thompson. "Ik werd gegrepen, opgetild en uitgedaagd door hun prachtige spel."

De zanger en het Nederlandse orkest maakten eerder al bekend in januari 2022 opnieuw samen op te treden. Met het Amsterdam Sinfonietta zal Wainwright dan zowel eigen nummers als covers van zijn muzikale helden ten gehore brengen.