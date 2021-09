Guus Meeuwis staat vanaf het najaar weer op het podium. De Brabantse zanger begint op 5 november in Hedon in Zwolle aan zijn clubtour In Basis.

Meeuwis doet met In Basis ook onder meer Paradiso in Amsterdam, TivoliVredenburg in Utrecht en 013 in Tilburg aan.

Volgens de zanger worden de optredens anders dan fans van hem gewend zijn: "Mooie songs, een paar instrumenten, ritmische verrassingen en een hoop zin en energie om er een geweldige avond van te maken. Maar ik vind het ook spannend, want zo puur zag u mij nog nooit."

Het is de eerste tournee die Meeuwis in coronatijd doet. Toch heeft de zanger wel opgetreden: in 013 gaf hij vijftig shows voor een klein publiek en daarnaast was hij medeoprichter van de gelegenheidsband The Streamers. Met onder anderen Kraantje Pappie, Suzan & Freek en VanVelzen gaf hij daarmee drie digitale concerten.

De kaartverkoop voor de tournee is zaterdagochtend begonnen.