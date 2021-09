Huub van der Lubbe weet niet of De Dijk, die dit jaar het veertigjarig bestaan viert, er net als Golden Earring mee zou stoppen als een bandlid ziek is. Dat vertelt de zanger zaterdag in het AD. "Wij zijn misschien niet zo hecht als Golden Earring", zegt Van der Lubbe, die zijn band voor een belangrijk deel als werk ziet.

Op de vraag of de 68-jarige zanger zijn medebandleden Hans van der Lubbe, Nico Arzbach, Antonie Broek en Pim Kops als vrienden of collega's ziet, antwoordt hij: "Dat loopt voor mij in elkaar over. Op elkaars verjaardagen komen we niet; we zien elkaar al zo vaak dat dat voor mij ook niet hoeft."

"Met mijn bandleden ben ik drie, vier keer per week onderweg naar optredens en vaak midden in de nacht pas weer thuis. Ik denk dat je in die zin wel van vriendschap kan spreken", besluit hij.

Begin dit jaar maakte Golden Earring, al vijftig jaar in de huidige bezetting een begrip, bekend ermee te stoppen omdat gitarist en medeoprichter George Kooymans (73) de spierziekte ALS heeft en daardoor niet meer kan optreden. Voor de rest van de band betekende dat het einde; zonder Kooymans willen ze niet meer verder.

Op 1 en 2 oktober staan twee jubileumconcerten van De Dijk gepland in de Ziggo Dome. Het doorgaan van die concerten is vanwege de coronabeperkingen nog altijd onzeker.