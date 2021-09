De Britse zanger James Arthur is nog steeds boos over de rechtszaak die de Ierse band The Script in 2018 tegen hem heeft aangespannen. Vrijdag haalde Arthur op Twitter uit naar de band, die volgens hem niets te maken hadden met het schrijven van zijn hit Say You Won't Let Go, dat de zanger in 2016 uitbracht.

Donderdag maakte de Britse tabloid The Mirror bekend dat Arthur een schikking heeft getroffen over zijn lied. Volgens The Script leek Say You Won't Let Go te veel op het eigen nummer, The Man Who Can't Be Moved, dat in 2008 uitkwam.

The Script-zanger Daniel O’Donoghue en gitarist Mark Sheehan worden sinds de schikking officieel als songwriters van het nummer genoemd.

Arthur vertelde in een aantal inmiddels verwijderde tweets dat hij destijds akkoord ging met een schikking omdat hij niet de financiële middelen had voor een rechtszaak. In de tweets noemde hij de mannen van The Script "hebzuchtige, egoïstische gieren".

"Ik kan 's nachts slapen in de wetenschap dat Say You Won't Let Go een volledig origineel idee was. Niemand in het Verenigd Koninkrijk gaf de rechtszaak een kans. The Script zette de zaak daarom door in de Verenigde Staten met advocaten die smerige spelletjes speelden."

Alleen het bericht "Gefeliciteerd met het stelen van een percentage van een nummer waar je niets mee te maken had", staat nu nog te lezen op zijn Twitter-pagina.