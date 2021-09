De Amerikaanse rockband Red Hot Chili Peppers heeft vrijdag op Twitter bekendgemaakt weer op wereldtournee te gaan.

De precieze data en landen die de band aandoet, worden later bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat de tournee in juni van start gaat. De Amerikaanse band stond in 2016 voor het laatst op een Nederlands podium.

In de video die Red Hot Chili Peppers delen, is bandlid John Frusciante te gast in een fictief nieuwsprogramma dat zanger Anthony Kiedis en bassist Flea presenteren. Hierin maakt Frusciante het nieuws wereldkundig.

Red Hot Chili Peppers werden in 1983 opgericht en bestaan uit zanger Anthony Kiedis, bassist Flea, drummer Chad Smith en gitarist en zanger John Frusciante. De band veranderde in de afgelopen jaren van samenstelling en scoorde grote hits met nummers als Californication, Snow, Otherside en Under the Bridge.