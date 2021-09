De muziekstreamingdienst Spotify ververst elke vrijdag de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Coldplay & BTS - My Universe

Coldplay komt op 15 oktober met zijn negende album Music Of The Spheres. Eerder dit jaar verscheen al de eerste single Higher Power. De opvolger heet My Universe en is een samenwerking met de K-popgroep BTS. De Koreaanse groep scoorde de afgelopen tijd al grote hits met nummers als Dynamite, Butter en Permission To Dance. Zondag moet de documentaire Inside My Universe rondom de nieuwe single verschijnen.

Elton John & Charlie Puth - After All

Elton John is nog altijd mateloos populair onder de generaties popsterren die na hem zijn gekomen. Zo was hij vorig jaar al op een album van Lady Gaga te horen. Dit jaar voegde hij daar nog meer samenwerkingen aan toe. Zo speelt hij piano op het album van Lil Nas X en voorzag hij twee van zijn singles samen met Dua Lipa van een nieuw jasje. Op 22 oktober komt zijn album The Lockdown Sessions uit, dat alleen bestaat uit samenwerkingen. Ook Charlie Puth, die een paar huizen verderop woont en John tegenkwam in een restaurant, schreef een nummer met hem.

Clean Bandit & Whitney Houston - How Will I Know

Dat de muziek van Whitney Houston bijna tien jaar na haar overlijden nog voortleeft, is in de afgelopen tijd duidelijk geworden. De Noorse producer Kygo scoorde een grote hit met zijn mix van haar Higher Love en David Guetta en John Newman brachten eerder dit jaar nog een herbewerking van How Will I Know uit. Clean Bandit neemt dit nummer nu nogmaals onder handen met zijn direct herkenbare eigen geluid.

remme - popstar

Singer-songwriter remme timmert sinds zijn debuut vorig jaar met de single get older flink aan de weg. De jonge Eindhovense artiest scoorde met het nummer en opvolgers als the moment en bittersweet al miljoenen streams. Het nieuwste wapenfeit van de zanger heet popstar. Op het nummer fantaseert hij over het leven als internationale popster en ontmoetingen met Bruno Mars, Ed Sheeran, Justin en Hailey Bieber en Beyoncé en JAY-Z.

Natalie Imbruglia - Nothing Missing

Natalie Imbruglia is nog altijd dagelijks op de radio te horen met haar hit Torn uit 1997. De inmiddels 46-jarige zangeres en actrice werkte de afgelopen tijd hard aan haar zesde album, Firebird. De plaat telt veertien nieuwe liedjes en de Australische schreef en produceerde zelf veel mee. Het nummer Nothing Missing schreef ze samen met collega-zangeres KT Tunstall.

