De rechter doet volgende week vrijdag uitspraak in het kort geding dat de evenementensector heeft aangespannen tegen de Staat over de nieuwste coronamaatregelen.

Twintig organisaties eisten vrijdag in de rechtbank in Den Haag dat alle evenementen en clubavonden vanaf 25 september, als de nieuwe maatregelen ingaan, weer worden toegestaan zonder beperkingen van tijd en capaciteit.

Onder meer Unmute Us, Apenkooi Events, ID&T en MOJO daagden de Nederlandse staat voor de rechter, met de steun van de Alliantie van Evenementenbouwers en de Vereniging van Evenementenmakers.

Zij willen af van de nieuwe regel om bij evenementen binnen maar 75 procent van de bezoekerscapaciteit toe te laten. Ook zijn ze het niet eens met de verplichte sluitingstijd om middernacht.

Volgens Unmute Us, Apenkooi Events, ID&T en MOJO mag de Staat geen capaciteitsbeperking of een nachtsluiting opleggen aan hun evenementen. "Vanaf morgen schaffen we de 1,5 meter af, maar een evenement organiseren in een bubbel kan niet", zei de raadsman.

Volgens de landsadvocaat is de coronapandemie nog niet voorbij en stagneert de daling van het aantal ziekenhuisopnames en de besmettingscijfers. "De versoepelingen zijn alleen mogelijk wanneer dit stapsgewijs en onderbouwd gebeurt. Dan valt gemakkelijk in te grijpen." Daarom heeft de overheid nog beperkingen opgelegd bij activiteiten in binnenlocaties waar de kans op besmettingen het hoogst is, zei hij.

De rechtszaak werd vorige week een dag na de persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) aangekondigd.