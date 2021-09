Shawn Mendes komt volgend jaar naar Nederland in het kader van zijn Wonder: The World Tour.

De zanger staat op 17 april in de Ziggo Dome, waar hij in 2019 twee keer een uitverkocht concert gaf.

Zijn nieuwe tournee bestaat uit 64 optredens in Noord-Amerika, het Verenigd Koninkrijk en Europa. Mendes wordt tijdens de tour vergezeld door King Princess.

De 23-jarige Mendes bracht afgelopen zomer zijn single Summer of Love uit. Daarvoor werkte hij samen met de Puerto Ricaan Tainy. Zijn laatste album Wonder dateert van december.

De Canadese zanger is bekend van nummers als There's Nothing Holding Me Back, Se`ñorita en If I Can't Have You.