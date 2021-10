De mannen van Racoon letten op hun eerste volledig Nederlandstalige album Spijt is iets voor later niet zo op hun taalgebruik. Zanger Bart van der Weide beaamt in gesprek met NU.nl dat hij in het Nederlands wat grofgebekter is dan in het Engels. "Ik wind er geen doekjes om", aldus de frontman.

Racoon scoorden in Nederland vooral met Engelstalige nummers als Love You More en No Mercy, tot ze in 2012 met de Nederlandstalige soundtrack Oceaan voor de film Alles Is Familie een grote hit leverden. Van der Weide bleef in de luwte aan Nederlandstalige teksten werken. Anderhalf jaar geleden was het album af, maar toen was het nog even wachten op het moment dat ze ook weer op tour konden, in verband met de coronacrisis.

"Het is denk ik mijn normale manier van praten", lacht Van der Weide als hem gevraagd wordt naar het scherpe taalgebruik op de plaat. "Ik doe geen water bij de wijn, ik wind er geen doekjes om. Het moet gewoon zo gezegd worden. Anders zou het gekunsteld overkomen."

"Er zijn in het schrijfproces wel meer mensen over het taalgebruik gevallen", vertelt hij. "Als ik iets liet horen aan vrienden zeiden ze weleens: 'Serieus? Moet je nu het woord zeiken gebruiken? Kan het niet gewoon zeuren zijn? Smoelwerk? Waarom niet gewoon gezicht?' Iedereen mag ervan vinden wat ze willen, maar ik wist dat het zo moest worden opgeschreven."

Voor en met familie

De scherpe randjes in de teksten willen echter niet zeggen dat de boodschap in de nummers niet ontroerend is. Zo schreef Van der Weide het nummer Tijd Verliezen voor zijn zoon. "Het eerste couplet schreef ik al in 2005 en stond sindsdien ergens in een boekje als gedichtje. Pas later, nu hij veel ouder is, maakte ik er een lied van. Ik ben apetrots op hem en doe niets liever dan mijn tijd verdoen met hem. Het is heel persoonlijk, maar het gaf ook echt genoegdoening om het aan hem te laten horen. Hij was er echt door geraakt. Hij vond het prachtig."

Voor zijn dochter schreef hij Geef je Hart Niet Zomaar Weg, een nummer over de band tussen vader en dochter als dochter een relatie krijgt. "Het is niet haar ding, niet haar muziek, maar ze vindt het natuurlijk hartstikke mooi en lief dat ik dat voor haar heb geschreven. Ze voelt zich vereerd. De wijzende vinger in de tekst vindt ze alleen niet zo leuk, want ze blijft een puber."

“Ik was een jaar of drie geleden voor een verjaardag bij mijn pa en ik vroeg of hij het naar zijn zin had. Er waren alleen maar vrouwen in zijn huis, want al zijn vrienden waren al overleden. Hij zei: 'Wat denk je zelf?'”

Het nummer De Held En De Lul vloeide voort uit een moment dat Van der Weide met zijn vader had. "Ik schreef het voor mijn pa en zijn maat Kees. Ik was een jaar of drie geleden voor een verjaardag bij mijn pa en ik vroeg of hij het naar zijn zin had. Er waren alleen maar vrouwen in zijn huis, want al zijn vrienden waren al overleden. Hij zei: 'Wat denk je zelf?' Toen ging zijn laatste vriend Kees ook nog dood. Daar is dit nummer uit voortgekomen."

Van der Weide zingt op Spijt Is Iets Voor Later niet alleen vóór, maar ook mét zijn familie. Historie Van Een Man is een duet met zus Kaat. Het nummer werd eerst gepitcht bij een aantal andere zangeressen, maar het leverde niet het gewenste resultaat op. "Het was allemaal mooi, maar niet het hart dat we zochten, het kippenvel op de goede plek. Toen ging Kaat ermee aan de slag. Ik wist wel dat ze heel goed kan zingen, maar hier was echt geen speld tussen te krijgen."

Nederlands, Engels en wellicht Frans

Hoewel Van Der Weide heeft gemerkt dat zijn teksten in het Nederlands een stuk makkelijker op papier komen, is het niet zo dat de band nu zweert bij Nederlandstalige muziek. Er wordt momenteel gewerkt aan nieuwe muziek, waarbij ook genoeg ideeën voor Engelstalige nummers zijn ontstaan.

Van der Weide fantaseert zelfs over een uitstapje naar het Frans. "Ik zou wel een Racoon-liedje naar het Frans willen vertalen. Ik vind dat een hele mooie taal. Nederlands is een wat dichterlijkere taal, dus de nieuwe nummers lenen zich wel voor een vertaling naar het Frans. Maar dat is toekomstmuziek."