The Weeknd is ervan beschuldigd dat hij plagiaat heeft gepleegd met zijn single Call Out My Name uit 2018. Twee producers beweren dat het nummer erg lijkt op een lied dat zij zelf eerder naar het team van de Canadese zanger stuurden, meldt Vulture.

De producers, Suniel Fox en Henry Strange, hebben vorige week een zaak aangespannen tegen The Weeknd, zijn producer Frank Dukes en muzikant Nicolas Jaar, van wiens nummer Killing Time een sample werd gebruikt voor de single van The Weeknd.

Het producerduo maakte in 2015 het nummer VibeKing, waarvan ze nu zeggen dat het is gebruikt voor Call Out My Name. Ze stuurden het nummer in hetzelfde jaar naar The Weekends engineer PNDA. Ze beweren dat PNDA hen antwoordde dat The Weeknd het nummer had gehoord en onder de indruk was. PNDA zou vervolgens in een bericht hebben voorgesteld om te zeggen dat het nummer door zijn team was gemaakt, omdat The Weeknd Fox en Strange niet zou kennen.

De mannen beweren dat de twee nummers veel op elkaar lijken wat betreft melodie, tempo en noten. Ze stellen dat The Weeknd nooit toestemming heeft gekregen om hun nummer zomaar te gebruiken. Ze willen dan ook alle opbrengsten van Call Out My Name uitbetaald krijgen en een schadevergoeding waarvan het bedrag nog wordt bepaald. Ook eisen ze dat de zanger het nummer niet meer gebruikt of zingt tijdens concerten.

Call Out My Name werd een topvijfhit in de Verenigde Staten en haalde in het Verenigd Koninkrijk de top tien.