Willeke Alberti gaat dit najaar voor het laatst op solotournee. De zangeres treedt van oktober tot december nog veertien keer op in theaters in heel Nederland, meldt theaterproducent Theaterbureau.nl.

De theatertournee van Alberti werd al meerdere malen uitgesteld vanwege de coronacrisis. De theaters en schouwburgen mogen met de versoepelde maatregelen eind september weer voor volledige capaciteit de deuren openen. Alberti staat met haar voorstelling in onder meer Gouda, Den Bosch, Almere, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.

"Ik heb er zo naar uitgekeken en nu mag ik dan eindelijk samen met mijn band de theaters weer in. Daar word ik echt heel blij van", zegt de 76-jarige Alberti. "Het wordt erg speciaal omdat het mijn laatste solotournee zal zijn en ik een aantal favoriete theaters zal bezoeken, waaronder Koninklijk Theater Carré."

Al zo'n 65 jaar staat Alberti, het oudste kind van zanger Willy Alberti, op het podium. Ze ontving tijdens haar carrière onder meer een Edison Oeuvre Award, de Majoor Bosshardt Prijs en de Gouden Televizier-Ring. Ook is ze ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Eind 2019 vierde ze haar 75e verjaardag met twee concerten in AFAS Live in Amsterdam.