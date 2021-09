Ruud Bos wordt maandag geëerd met de Buma Oeuvre Multimedia Award. De 85-jarige componist ontvangt de prijs voor de muziek die hij schreef voor kinderseries als Bassie & Adriaan, De Fabeltjeskrant en Paulus de Boskabouter.

Bos maakte ook muziek voor Nederlandse filmproducties als Naakt over de schutting en De leeuw van Vlaanderen. Ook werkte hij samen met Toon Hermans, Wim Sonneveld, Gerard Cox en Willeke Alberti. Daarnaast is zijn werk te horen in attracties van de Efteling, zoals Droomvlucht, Villa Volta en Vogel Rok.

"Het is bijna ondenkbaar dat je als Nederlander nog nooit een compositie van Ruud Bos gehoord hebt. Zelfs jonge generaties kunnen nog van zijn werk genieten", laat Buma/Stemra-directeur Bernard Kobes in een verklaring weten. "Iemand die zo lang op dit niveau kan werken, hoort zonder twijfel thuis in het rijtje winnaars van de Buma Oeuvre Award Multimedia."

De prijs werd vorig jaar gewonnen door componist Stephen Emmer. De rest van de Buma Awards worden maandag uitgereikt in een show gepresenteerd door zangeres en presentatrice Giovanca.