Diggy Dex, die vrijdag zijn nieuwe album Carrousel uitbracht, durft zich steeds kwetsbaarder op te stellen in zijn liedjes. Zo staat er op het album onder meer een liedje voor zijn broer: Zegt Dit Lied Genoeg.

"Er is geen probleem tussen ons en we kunnen elkaar dag en nacht bellen. Toch kan ik lastig met hem over gevoelens praten", vertelt Diggy Dex, die eigenlijk Koen Jansen heet, aan het AD.

"Waarschijnlijk omdat ik hem al mijn hele leven ken, is het zo moeilijk dat patroon te doorbreken. Ik heb er ook nu niet met hem over gesproken en heb het lied gewoon op het album gezet. Eigenlijk zeg ik hem hiermee dat ik van hem houd. Ik vind het doodeng om het te delen."

In Al Thuis vertelt de muzikant over zijn zoontje Bow (11), die hoogbegaafd is en in het autismespectrum zit. Diggy Dex beschrijft hoe moeilijk hij het vond om zijn zoon naar een andere school te sturen omdat hij op de oude niet kon aarden: ik zag je lopen toen ik naar huis reed/hoofd naar beneden, geen oog voor waar je was/vanuit de auto kon ik zien dat je niet meedeed/je was je zorgen aan het dragen in een veel te zware tas.

In oktober begint de 41-jarige Diggy Dex aan een clubtour. "Ik hoop dit nog lang te doen. Soms denk ik: ik heb al zeven albums. Maar dan kijk ik naar Herman van Veen en denk ik: ik heb pás zeven albums."