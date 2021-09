Montero, het langverwachte debuutalbum van Lil Nas X, is vrijdag verschenen. De zanger en rapper, die dit jaar met Montero (Call Me By Your Name) en Industry Baby grote hits scoorde, weet constant alle ogen op zich gericht te houden en is bijna continu onderwerp van gesprek. Maar maakt zijn muziek ook indruk? NU.nl zet een aantal recensies op een rij.

The Guardian - vijf sterren

"Een cynicus zou misschien zeggen dat Lil Nas X veel te danken heeft aan de culturele oorlog die woedt: liberalen zouden zijn werk wel de hemel in moeten prijzen om wie hij is en waar hij voor staat. Montero bewijst dat hij helemaal geen speciale behandeling nodig heeft. Hij heeft een indrukwekkend geluid gevonden dat het midden houdt tussen hiphop en pop."

"Het hoppen van genre naar genre komt samen in de melodieën van de nummers. Montero heeft meer en sterkere hooks dan welk ander groot rapalbum van dit jaar dan ook."

Lees hier de hele recensie.

De Volkskrant - drie sterren

"De plaat laat je achter met een dubbel gevoel. Het hitvermogen van Lil Nas is onmiskenbaar. En de manier waarop hij citaten uit de popcultuur aan elkaar plakt en maakt tot iets nieuws, is feilloos. Maar de veelkleurigheid, die scheervlucht langs zoveel stijlen en smaken, maakt het album ook weer zo ongrijpbaar als de afzender zelf: iemand die van alles wil zijn en kan zijn, van ironisch en smalend tot oprecht en ontroerend, maar die tegelijk niets echt is, of wil zijn."

Lees hier de hele recensie.

Variety - geeft geen sterren

"Of hij nu neppe zwangerschapsfoto's plaatst of controverse uitlokt met opvallende beelden bij zijn nummers, Lil Nas X heeft virale marketing volledig onder de knie. Op een bepaalde manier leek het soms alsof de muziek bijzaak werd. Dat zet hij op zijn debuutalbum recht."

"Met een grote verscheidenheid aan genres en een verfrissend oprechte benadering van thema's als de liefde en eenzaamheid herinnert Nas ons eraan dat hij ook op muzikaal vlak krachtig is. Misschien nog wel belangrijker: Montero laat zien dat de rapper klaar is om de angsten en verlangens van een generatie queer kinderen een stem te geven."

Lees hier de hele recensie.

Evening Standard - vier sterren

"De creatieve vrijheid straalt van Montero af. Er is geen druk om zijn hit Old Town Road te kopieren, iets waar hij zelfs over grapt in de mooie rap One Of Me. Hij hoeft niet mee te doen aan de opschepperij in conventionele hiphop. Hij had de voornaamwoorden van zijn geliefde in het midden kunnen laten op That's What I Want, wat theoretisch gezien een groter publiek zou kunnen plezieren. In plaats daarvan zingt hij: "Ik heb een jongen nodig die de hele nacht met me kan knuffelen". Dat doet hij over een pakkende beat die doet denken aan Taylor Swifts Shake It Off en het nummer wordt er beter door, omdat het eerlijk klinkt."

Lees hier de hele recensie.