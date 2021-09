Ed Sheeran heeft het eerste deel van zijn nieuwe stadiontour + - = ÷ x aangekondigd en komt twee keer naar Amsterdam. Op 14 en 15 juli staat de Britse zanger in de Johan Cruijff ArenA.

De zanger, bekend van hits als Shape of You en Bad Habits, start de tour in april en bezoekt diverse stadions in het Verenigd Koninkrijk, waarna hij naar Amsterdam vertrekt. Daarna volgen nog optredens in Frankrijk, Denemarken en Duitsland.

De kaartverkoop voor de concerten in juli gaat op 25 september om 11.00 uur van start. Het album dat bij de tour hoort, =, komt op 29 oktober uit.

Voor Sheeran is het niet zijn eerste bezoek aan de ArenA: in 2018 stond hij er ook al eens op het podium.