Acteur Bastiaan Ragas wil de komende anderhalve maand 8 kilo afvallen voor de Aida-reünie die op 21 oktober plaatsvindt. Dat vertelde de voormalige hoofdrolspeler uit de musical donderdag in HLF8, de talkshow van Johnny de Mol.

"Ik ben vanochtend begonnen, mijn vrouw duwde me mijn bed uit: je moet weer aan de bak", vertelde Ragas. De vijftigjarige acteur en zanger heeft zich aangesloten bij een sportgroepje van buurtvaders om zijn doelen te behalen. "Ik wil weer een beetje het lijf krijgen dat ik twintig jaar geleden had."

De oorspronkelijke cast van de Nederlandse versie van Aida komt op 21 oktober nog eenmaal samen. Dit jubileumconcert vindt plaats in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Het is die dag exact twintig jaar geleden dat Aida in Nederland in première ging.

Ook musicalsterren Antje Monteiro, Carolina Dijkhuizen en René van Kooten doen mee aan het optreden. De musical van Elton John en Tim Rice trok twee jaar lang volle zalen in het Circustheater in Scheveningen. In totaal zagen meer dan 1,2 miljoen bezoekers de voorstelling.