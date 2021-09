De muziekstreamingdienst Spotify ververst elke vrijdag de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Lil Nas X - That's What I Want

Lil Nas X heeft al verschillende wereldhits op zijn naam staan, maar had tot vrijdag nog geen album uitgebracht. Zijn debuutplaat Montero brengt daar nu verandering in. Op het album zijn onder meer de hits Montero (Call Me By Your Name) en Industry Baby te vinden.

Hij wist verschillende grote namen te strikken voor een bijdrage op de plaat. Zo staan er nummers op met Elton John, Miley Cyrus, Megan Thee Stallion en Doja Cat. Het nummer That's What I Want was al eerder te horen in video's waarin de rapper zijn album op sociale media aankondigde.

Emma Heesters, Ronnie Flex & Trobi - Meisje Zonder Naam

Emma Heesters en Ronnie Flex hebben de smaak te pakken. Nadat eerder dit jaar al hun samenwerking met Kris Kross Amsterdam, Alles Wat Ik Mis, verscheen, zijn ze alweer samen de studio ingedoken. Samen met producer Trobi hebben ze het nummer Meisje Zonder Naam gemaakt. Het nummer bevat een sample van Mysterious Girl van Peter Andre, een grote zomerhit uit 1997. Voor de videoclip bij de plaat nemen de zangeres en de rapper het tegen elkaar op op de tennisbaan.

Sam Smith & Summer Walker - You Will Be Found

De veelbekroonde musical Dear Evan Hansen, die van 2015 tot en met 2018 in de VS en in 2019 in Londen te zien was, is nu ook verfilmd. Daar hoort uiteraard ook een soundtrackalbum bij. Naast vertolkingen van de cast, waarbij musicalacteur Ben Platt de titelrol ook in de film vertolkt, hebben Sam Smith en Summer Walker het nummer You Will Be Found als duet opgenomen. De film draait vanaf 28 oktober in de Nederlandse bioscopen.

Chef'Special & La Pegatina - Down For Love

Chef'Special heeft een nieuwe single klaar. De Haarlemse band van zanger Joshua Nolet scoorde dit jaar al een grote hit met het nummer Afraid Of The Dark. Het nieuwe nummer Down For Love is een samenwerking met de Spaanse groep La Pegatina. Chef'Special ontmoette de Spanjaarden in 2019 op een festival in Madrid en ze spraken toen af eens samen de studio in te duiken. "Down For Love is een liefdeslied, niet alleen in de traditionele zin, maar ook als ode aan het samenkomen van talen en culturen", aldus Nolet.

MEROL - vol



Zangeres MEROL, bekend van hits als Lekker Met De Meiden en Hou Je Bek En Bef Me, brengt met vol haar derde single van dit jaar uit. Het is de opvolger van de nummers Foefsafari en Feromonen. Ze schreef het nummer met producerduo The Companions. De videoclip gaat in première op het Nederlands Film Festival.

Jeroen van der Boom - Vriend Voor Altijd

Jeroen van der Boom heeft het nummer Vriend Voor Altijd opgenomen, dat is geschreven door Tjeerd Oosterhuis. Toen Fred van Leer de demo van het nummer hoorde, wist hij dat Van der Boom het moest zingen. De zanger nam het nummer op en zal ermee optreden tijdens de Fred & Friends-shows in Rotterdam Ahoy. Van der Boom omschrijft het nummer als zijn ode aan vriendschap.

