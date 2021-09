Elton John heeft een deel van zijn Europese afscheidstournee dat nog dit jaar zou plaatsvinden, uitgesteld tot 2023. De zanger maakte onlangs een val en liep daarbij een heupblessure op. Hij moet hiervoor onder het mes, laat hij in een verklaring weten.

John zou in oktober van dit jaar het Sportpaleis in Antwerpen aandoen met de Farewell Yellow Brick Road Tour. Deze shows zijn nu verplaatst naar 27 en 28 mei 2023.

"Aan het eind van mijn zomervakantie maakte ik een harde val en sindsdien heb ik veel pijn in mijn heup", vertelt de 74-jarige zanger. "Ondanks intensieve kinesitherapie en gespecialiseerde behandeling is de pijn blijven verergeren en wordt het steeds moeilijker om te bewegen. Er is mij geadviseerd om zo snel mogelijk een operatie te ondergaan om volledig te kunnen herstellen en complicaties op lange termijn te vermijden."

De resterende tourdata van John voor 2021, waarin hij naast Antwerpen ook andere delen van Europa en het Verenigd Koninkrijk zou aandoen, zijn allemaal verplaatst naar 2023. De zanger gaat vanaf begin 2022 weer optreden in de Verenigde Staten. Vanaf mei 2022 doet hij een ander deel van zijn Europese tour, dat niet is uitgesteld. Op 9 juni 2022 staat hij in het GelreDome in Arnhem.