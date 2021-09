Jan Keizer ziet een reünie van zijn band BZN, die in 2007 uit elkaar ging, wel plaatsvinden nu alle bandleden weer met elkaar door één deur kunnen.

"Dan moeten wel alle neuzen dezelfde kant op staan en ze moeten het ook willen", zegt de zanger, die binnenkort zijn biografie Boek Zonder Naam uitbrengt, in De Telegraaf.

"Maar het is dichterbij dan ooit, dat is een ding wat zeker is. Als mijn boek uitkomt, ga ik alle BZN-leden een uitnodiging sturen. Dan zou het zomaar eens kunnen gebeuren. Wat zou dat prachtig zijn na veertien jaar."

Met Anny Schilder, oud-zangeres van BZN, werd Keizer in 2009 alweer herenigd. De twee traden jarenlang op als duo. Binnen de relatie met andere oud-bandleden, Jack Veerman en Jan Tuijp, was er wat oud zeer.

"Met Jan Tuijp had ik al eerder een goed gesprek gehad en eigenlijk hebben wij nooit echt woorden gehad. Al waren er destijds natuurlijk wel discussies of BZN wel of niet moest stoppen." Daarna werd ook contact gezocht met Veerman.

"Toen ik hem drie maanden geleden zag komen aanlopen op de dijk, gaf mij dat gelijk een goed gevoel. Tijdens het gesprek gaf Jack aan hoeveel impact onze ruzie op hem heeft gehad. Hij heeft een hartoperatie gehad en het ging niet goed. Dat gun je niemand. We hebben alles uitgesproken. Dat luchtte ons beiden enorm op."