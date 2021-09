De Nederlandse topdirigent Jaap van Zweden verlaat na afloop van het seizoen 2023-2024 het New York Philharmonic. In een interview met The New York Times vertelt Van Zweden, die in 2018 aantrad als chef-dirigent, dat de pandemie ervoor heeft gezorgd dat hij andere prioriteiten stelt in het leven.

Toen Van Zweden in september 2018 begon als dirigent van een van de beste orkesten ter wereld, sprak hij van "een droombaan". De coronapandemie heeft de zestigjarige dirigent echter doen inzien dat hij meer tijd met zijn familie wil doorbrengen.

Aan de Amerikaanse krant vertelt hij dat hij nauwelijks thuis was in de dagen voor de pandemie begon. De keuze om te stoppen is "niet uit frustratie, woede of een moeilijke situatie maar puur en alleen vanuit vrijheid", aldus Van Zweden.

Het contract van Van Zweden loopt nog tot 2024, waarna hij de baton neerlegt. Het gebeurt zelden dat een dirigent het wereldberoemde gezelschap slechts zes jaar lang begeleidt.