De evenementenbranche heeft naar aanleiding van de in de coronapersconferentie van dinsdagavond aangekondigde beperkingen voor de sector besloten de overheid voor de rechter te dagen. Unmute Us, Apenkooi Events, ID&T en MOJO gaan gerechtelijke stappen ondernemen.

De organisaties eisen dat alle evenementen en clubavonden vanaf 25 september weer worden toegestaan zonder beperkingen van tijd en capaciteit.

Ze worden hierbij gesteund door de Alliantie van Evenementenbouwers en de Vereniging van Evenementenmakers (VVEM). In een persbericht spreken ze van "de zoveelste teleurstelling voor de toch al murw gebeukte branche".

"Als men ons slechts toestaat om evenementen op 75 procent van de capaciteit te draaien, is dat een verkapte weigering van deze evenementen. Op die capaciteit zijn evenementen simpelweg verliesgevend", valt in de verklaring te lezen. De organisaties vinden dat er geen goede onderbouwing is gegeven waarom evenementen die binnen plaatsvinden slechts met 75 procent capaciteit mogen werken.

Ze wijzen tevens op de Fieldlab-resultaten die lieten zien dat evenementen wel kunnen plaatsvinden als er gebruik wordt gemaakt van de coronapas. Ook de sluiting om middernacht van horeca en clubs wordt gezien als "een arbitraire en niet onderbouwde beslissing".