Het nachtleven kan weer langzaam op gang komen, zo werd dinsdag duidelijk tijdens de coronapersconferentie. Maar clubs moeten wel om 0.00 uur de deuren sluiten, terwijl concerten mogen doorgaan tot na die tijd, zij het zonder drank te schenken vanaf middernacht. Wat vinden zij daarvan?

De versoepelingen vanaf 25 september Geplaceerde horeca, (film)theaters, concerten en evenementen mogen weer de volledige capaciteit benutten.

Evenementen in de buitenlucht mogen weer doorgaan zonder een maximum aantal bezoekers.

Ongeplaceerde horeca en evenementen binnen mogen 75 procent van de capaciteit benutten.

Nachtclubs en discotheken mogen drie kwart van de capaciteit gebruiken, maar blijven - net als alle andere horeca - gesloten tussen 0.00 en 6.00 uur.

Voor alle horecagelegenheden, theaters en evenementen heb je een coronapas nodig om binnen te komen.

Jurry Oortwijn, hoofd marketing Paradiso Amsterdam

"We vinden de nachtsluiting en de 75% regels beide een vorm van symboolpolitiek. Beide maatregelen zijn niet berust op onderzoeksresultaten, die aantonen dat het risico op besmettingen groter wordt met 100% of na 00.00 uur.

Dat gezegd hebbende, gaan we clubnachten overdag presenteren. Een groot deel van de programma's die wij tijdens ADE gepland hebben staan, kan daardoor alsnog doorgaan."

Erik Backer, zakelijk directeur Melkweg Amsterdam

"Nachtprogrammering is nog steeds niet mogelijk tot in ieder geval 1 november. Op een aantal dagen gaan we nu clubavonden organiseren in plaats van clubnachten. Misschien even wennen voor ons publiek maar dansen vóór twaalf uur kan natuurlijk best", zegt Backer.

"Bij de concerten ligt het evenmin eenvoudig. De praktijk is echter altijd al dat concerten vóór twaalf uur zijn afgelopen. Het dichtdoen van de bar om die tijd is jammer, maar niet onoverkomelijk. Er zullen misschien een paar concerten zijn die we verplaatsen naar latere data omdat de capaciteitsbeperking hier kan gaan tegenwerken. Gelukkig hebben we ook programma's die wel binnen die beperking mogelijk zijn."

Paul Grimmius, creatief directeur van Paradigm Groningen

Grimmius is helemaal niet blij met de versoepelingen voor clubs, laat hij aan NU.nl weten. "Wij kunnen er als sector niks mee als we maar tot middernacht open mogen blijven. Wat is het verschil tussen een evenement overdag of 's nachts?", vraagt hij zich hardop af.

"Het voelt als een gerichte actie tegen het nachtleven en de dance-industrie. Bezoekers van een dergelijk evenement overdag gedragen zich 's nachts niet anders. De dancescene wordt op deze manier de nek omgedraaid."

Joost Holthuizen, mede-eigenaar van club BASIS Utrecht

Ook Holthuizen denkt dat mensen wel openstaan voor een dansje midden op de dag. "We zijn natuurlijk heel teleurgesteld dat we 's nachts niet open kunnen, maar ik denk dat mensen zoveel zin hebben om te feesten, dat ze dat ook wel overdag willen doen."

Of BASIS daadwerkelijk overdag opengaat, is echter nog niet zeker. "Sowieso wachten we het kort geding van Koninklijke Horeca Nederland tegen de Staat van aanstaande vrijdag nog even af. Het zou zomaar kunnen dat clubs toch 's nachts open mogen. En los daarvan: wij zitten midden in de binnenstad van Utrecht. Als we overdag opengaan, zijn er ook winkels en andere buren waar we rekening mee moeten houden."

Eelko Anceaux, eigenaar van De Marktkantine Amsterdam

In De Marktkantine kunnen bezoekers de komende tijd in het weekend al vanaf 14.00 uur, 16.00 uur of 18.00 uur terecht, zegt Anceaux tegen Het Parool. Hij heeft er vertrouwen in dat mensen ook 's middags al naar de club willen om te dansen.

"Vroeger konden mensen zich ook niet voorstellen dat je overdag naar een dancefestival zou gaan. Dansen deed je 's nachts. Totdat in de jaren negentig iemand zei: we gaan dit overdag doen. Dus waarom zou clubben ook niet overdag kunnen?"