Met de nieuwe coronaregels mogen mensen na middernacht nog wel bij een concert of buitenevenement aanwezig zijn, maar in de club moeten bezoekers om klokslag 0.00 uur hun jassen pakken en naar huis. Demissionair premier Mark Rutte legde dinsdagavond op een coronapersconferentie uit waarom.

De versoepelingen vanaf 25 september Geplaceerde horeca, (film)theaters, concerten en evenementen mogen weer op volledige capaciteit open.

Evenementen in de buitenlucht mogen weer doorgaan zonder maximum aantal bezoekers.

Ongeplaceerde horeca en evenementen binnen mogen publiek tot een capaciteit van 75 procent ontvangen.

Nachtclubs en discotheken mogen open op 75 procent, maar blijven gesloten tussen 0.00 en 6.00 uur, net als alle andere horeca.

Voor alle horeca, theaters en evenementen is een coronapas vereist om binnen te komen.

Met het sluiten van de horeca, inclusief nachtclubs, om 0.00 uur hoopt het demissionaire kabinet de risico's van verspreiding van en besmetting met het coronavirus te verkleinen. Volgens Rutte vormen "nachthoreca en dan vooral discotheken" daarbij een extra groot risico.

"Maar goed, ook in de overige horeca loop je natuurlijk het risico dat het na twaalf uur minder op eten gericht is en meer op muziek, drinken, dansen", zei de premier. "Dus vandaar dat we hebben gezegd: we moeten het stap voor stap doen. En dan is het echt verstandig om de discotheken dicht te laten tussen twaalf en zes, maar ook helaas de overige horeca."

Festivals en evenementen die buiten plaatsvinden, mogen wel tot diep in de nacht of de vroege ochtend doorgaan, maar daar moet om 0.00 uur worden gestopt met het schenken van drank. "Alle horeca is inderdaad dicht", aldus Rutte. "Dus dat betekent dat het Concertgebouw 's nachts door kan gaan met het spelen van een Beethoven-symfonie, maar u kunt geen koffie krijgen."

Rutte meende geleerd te hebben van 26 juni, toen nachtclubs weer open mochten en festivals konden plaatsvinden. Het aantal besmettingen liep toen in rap tempo op. "Een van de lessen is dat we vreselijk moeten oppassen, zeker in situaties waarin de alcohol toeneemt. Die situaties kunnen we nu nog niet allemaal toestaan."