In de evenementensector is verontwaardigd gereageerd op de persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Belangenverenigingen, clubeigenaren en festivalorganisatoren vinden dat er amper sprake is van versoepelingen.

De versoepelingen vanaf 25 september Geplaceerde horeca, (film)theaters, concerten en evenementen mogen weer met volledige capaciteit open.

Evenementen in de buitenlucht mogen weer doorgaan zonder maximumaantal bezoekers.

Ongeplaceerde horeca en evenementen binnen mogen 75 procent van hun capaciteit ontvangen qua publiek.

Nachtclubs en discotheken mogen open op 75 procent, maar blijven gesloten van middernacht tot 6.00 uur, net als alle andere horeca.

Voor alle horeca, theaters en evenementen is een coronapas vereist om binnen te komen.

De versoepeling waardoor meerdaagse festivals en evenementen vanaf 25 september weer mogelijk zijn met een volledige capaciteit, komt volgens de branchevereniging van poppodia en festivals (VNPF) te laat. Rond deze tijd van het jaar zijn er nauwelijks nog festivals, aldus de organisatie.

Dat er voor ongeplaceerde festivals die binnen plaatsvinden een maximumcapaciteit van 75 procent geldt, heeft ook weinig zin. Volgens de VNPF is een festival met drie kwart van de capaciteit niet rendabel te organiseren.

"Om bijvoorbeeld een poppodium goed te kunnen exploiteren, heb je per jaar een flink aantal uitverkochte concerten en clubavonden nodig, en een nog groter aantal bijna uitverkochte programma's", laat de organisatie weten.

Paul Grimmius, creatief directeur van club Paradigm in Groningen, laat aan NU.nl weten helemaal niet blij te zijn met de zogeheten versoepelingen. "Wij kunnen er als sector niks mee als we maar tot middernacht open mogen blijven. Wat is het verschil tussen een evenement overdag of 's nachts? Het voelt als een gerichte actie tegen het nachtleven en de dance-industrie. Bezoekers van een dergelijk evenement overdag gedragen zich niet anders 's nachts. De dancescene wordt op deze manier de nek omgedraaid."

'Beeldvorming weegt zwaarder dan feiten'

De Alliantie van Evenementenbouwers noemt de maatregelen "niet onderbouwd, onuitlegbaar en onduidelijk". "We hebben als sector er echt alles aan gedaan om de besluitvorming te beïnvloeden en onderbouwing te leveren om volledig open te kunnen. Maar beeldvorming weegt kennelijk zwaarder dan feiten", aldus woordvoerder Jolanda Jansen.

Riemer Rijpkema, woordvoerder namens het EventPlatform vult aan: "We zijn verbaasd en teleurgesteld over de door het kabinet gemaakte keuzes. Uit alle onderzoeken van het Fieldlab Evenementen-programma en inmiddels ook uit de talloze voorbeelden uit de landen om ons heen, is duidelijk dat evenementen veilig open kunnen op volle capaciteit. De beperking op 75 procent is niet onderbouwd, willekeurig en uitermate schadelijk voor de sector die vooralsnog geen duidelijkheid heeft gekregen over aanvullende steun na 1 oktober."

Initiatiefnemer Jasper Goossen van Unmute Us noemt de nieuwe regels "nog krommer" dan wat voorheen de norm was. "Een feestje overdag mag wel en 's nachts niet. Waarom? Vanwege de grotere kans op overmatig alcoholgebruik? Dat gebeurt bij sportevenementen ook, en daarvan is ook niet aangetoond dat er meer besmettingen ontstaan." Goossen zegt wederom te overwegen stappen te ondernemen tegen het demissionaire kabinet.

Het kabinet heeft aangekondigd nog te kijken naar specifieke steun voor ondernemers in de sector die door deze maatregelen worden getroffen. Mogelijk worden ze gecompenseerd voor hun omzetverliezen. Ook wordt de mogelijkheid om festivals die tegen de maximale capaciteit van 75 procent aanlopen financieel tegemoet te komen onderzocht, zodat deze festivals alsnog kunnen doorgaan.