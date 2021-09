Het Amsterdam Music Festival, dat jaarlijks in de Johan Cruijff ArenA plaatsvindt tijdens het Amsterdam Dance Event, gaat ook dit jaar niet door wegens de coronamaatregelen. De organisatie maakt bekend geen festival te kunnen organiseren, nu bekend is geworden dat ongeplaceerde evenementen binnen maximaal 75 procent van de capaciteit qua bezoekers mogen ontvangen.

Het evenement zou op zaterdag 16 oktober plaatsvinden en 40.000 bezoekers ontvangen. Het festival, waarbij dj's als Afrojack, Tiësto, Nicky Romero, Armin van Buuren en David Guetta zouden optreden, was nagenoeg uitverkocht.

Tijdens het Amsterdam Music Festival wordt jaarlijks ook de nummer één van de DJ Mag Top 100, de verkiezing van de populairste dj ter wereld, bekendgemaakt. De organisatie is nog bezig met het opzetten van een alternatieve show om de uitreiking toch te kunnen vieren.

Festivalorganisator ALDA kondigt alvast aan dat de 2022-editie van AMF op zaterdag 22 oktober zal plaatsvinden.

Demissionair premier Mark Rutte kondigde dinsdagavond op een persconferentie aan dat horeca en clubs voorlopig nog dicht blijven van middernacht tot 6.00 uur 's ochtends.

Ongeplaceerde evenementen in de buitenlucht mogen vanaf 25 september weer op volle capaciteit worden georganiseerd, mits het publiek een bewijs van vaccin, herstel na infectie of recente test (24 uur of korter) kan laten zien. Ongeplaceerde evenementen die zich binnen afspelen, mogen 75 procent van de publiekscapaciteit ontvangen.