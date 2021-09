Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) heeft maandag een "moreel appel" op MOJO gedaan om op korte termijn geen dancefeesten te organiseren. Dat bevestigen Haagse bronnen aan NU.nl.

Dat appel werd uitgesproken in een gesprek tussen onder anderen De Jonge, MOJO-directeur Ruben Brouwer, de organisatie achter Unmute Us en Ahoy-directeur Jolanda Jansen. Hierin werd onder meer besproken dat evenementen binnenkort slechts op 75 procent van de totale bezoekerscapaciteit mogen draaien en voor 0.00 uur klaar moeten zijn.

"Er werd ons eigenlijk vriendelijk verzocht het dansen te verbieden", zei Brouwer maandagavond in Op1. Hij vertelde daarnaast dat het demissionaire kabinet het juridisch niet voor elkaar krijgt onderscheid aan te brengen tussen concerten en evenementen met dj's. Daarom werd MOJO verzocht op korte termijn geen dansfeesten te organiseren. Ook niet als deze feesten op 75 procent van de capaciteit en voor middernacht plaatsvinden.

Haagse bronnen kunnen in gesprek met NU.nl niet bevestigen dat die juridische basis de reden voor het verzoek van De Jonge vormt. Wel leek men enigszins verrast dat de minister het verzoek aan MOJO op dit moment voorlegde.

'Juridische stappen reëel'

"Indien de uitgelekte berichtgeving blijkt te kloppen, zullen we ons beraden vanuit de Alliantie van Evenementenbouwers, waar wij samen met onder andere MOJO en Ahoy in het bestuur van zitten, en juridische stappen zijn daarbij zeker reëel", zegt ID&T-baas Ritty van Straalen tegen NU.nl. "Want inhoudelijke gesprekken met het kabinet hebben klaarblijkelijk geen zin meer."

Brouwer zei in Op1 dat MOJO de mogelijkheid van het aanspannen van een kort geding niet uitsluit. Het bedrijf gaat daar dinsdag over in gesprek.