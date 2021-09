Demissionair minister Hugo de Jonge heeft concertorganisator MOJO maandag gevraagd om geen dansevenementen te organiseren met het oog op de komende versoepelingen, waarbij mogelijk evenementen zonder vaste zitplaatsen weer toegestaan met 75 procent zaalcapaciteit. "Eigenlijk werd verzocht het dansen te verbieden", aldus MOJO-directeur Ruben Brouwer in Op1.

Argumenten voor dit verzoek gaf De Jonge niet, vervolgde Brouwer. "Op de inhoud zijn we inmiddels wel uitgepraat. Als je de discussie wil aangaan, wordt er weer gezegd: maar het OMT! Terwijl het kabinet op geen enkele manier kan uitleggen waarom die regel van maar 75 procent publiek wordt aangehouden."

Brouwer sluit niet uit dat hij naar de rechter stapt. "Het kabinet weet heel goed dat met die 75 procent bezetting geen goed evenement kan worden georganiseerd. Je kan alleen met veel materialen iets goeds neerzetten. Pas in de laatste 10 procent van de bezoekers houd je soms geld over."

MOJO moet met de huidige coronaregels weer veel concerten afzeggen. "We hadden een tournee van Doe Maar gepland staan, 30.000 kaarten verkocht. We zouden nu dus 7.500 mensen moeten gaan afbellen en dan een verliesgevende tournee afmaken."

Brouwer begrijpt niets van kabinetsbeleid

De MOJO-baas snapt niet waarom het demissionaire kabinet zo dwars ligt. "We hebben aantoonbaar bewezen dat het risico bij een concert of evenement kleiner is dan wanneer je thuis mensen ontvangt. We werken met toegangsbewijzen, we weten wie onze kaarten hebben gekocht. Al die maatregelen maken het risico aantoonbaar klein dat er mensen worden besmet."

Dinsdag worden tijdens een persconferentie nieuwe versoepelingen bekendgemaakt die gaan gelden vanaf 25 september. Waarschijnlijk verdwijnt dan de anderhalvemetermaatregel en wordt een coronatoegangsbewijs verplicht in de horeca en de kunst- en cultuursector.