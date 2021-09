De evenementensector is niet blij met het nieuws dat meerdaagse evenementen en festivals onder voorwaarden misschien weer mogelijk worden. Volgens ingewijden wordt gedacht aan een maximaal aantal bezoekers, waarschijnlijk op basis van een percentage van de normale capaciteit.

Ook wordt gekeken hoe met toegangsbewijzen en coronatesten gewerkt kan worden. Daarvoor kan de app CoronaCheck gebruikt worden, maar mogelijk kunnen organisatoren ook hun eigen testcapaciteit organiseren.

De precieze voorwaarden worden nog verder uitgewerkt. Het demissionaire kabinet geeft dinsdagavond een persconferentie over de verwachte versoepelingen.

"Eerst zien, dan geloven", laat CEO Ritty van Straalen van ID&T weten aan NU.nl. "Er is inmiddels gelekt dat ongeplaceerde indoorevenementen tot 75 procent van de capaciteit mogen. Dat is een volledig willekeurig gekozen percentage en onacceptabel. Dit is geen duurzame oplossing."

'75 procent van de kaarten betekent verlies draaien'

"Alle steun vervalt vooralsnog per 1 oktober, terwijl er geen realistisch businessmodel is voor onze branche. Een evenementenorganisator verdient pas geld op de laatste kaarten, niet op de eerste. 75 procent van de kaarten betekent gewoon verlies draaien."

Van Stralen vindt dat evenementen en nachtclubs per 20 september weer voor de volle 100 procent moeten kunnen draaien. "Wij hebben met verschillende Fieldlab-evenementen aangetoond dat we op een verantwoorde manier open kunnen en verwachten morgen dan ook niks anders."

In een persbericht laat de organisatie van de protestmarsen onder de naam Unmute Us weten dat de mogelijke capaciteitsbeperking van 75 procent "een klap is in het gezicht van de evenementenbranche".

"Ons wordt een nieuw zoethoudertje voorgehouden en het lijkt alsof we nu al blij zouden moeten zijn met het nieuws dat er morgen volgt. Maar dit is het doelbewust torpederen van de evenementenbranche en de creativiteit van de nacht", vindt Jasper Goossen, initiatiefnemer van Unmute Us.

"Het is natuurlijk volstrekt niet realistisch om op stel en sprong rendabel evenementen te organiseren op driekwart van de oorspronkelijke capaciteit", aldus Goossen.

'Geen gezonde bedrijfsvoering'

Volgens directeur Berend Schans van de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals gaan de maatregelen ook ten koste van de kwaliteit van de programmering. "Met een capaciteitsbeperking van 75 procent heb je geen gezonde bedrijfsvoering. Zonder zicht op perspectief en het wegvallen van de steunmaatregelen kun je alleen nog maar iets goedkoops programmeren: dat gaat ten koste van de kwaliteit."

Schans pleit ervoor dat de steunmaatregelen ook na 1 oktober worden doorgetrokken. "Voor festivals moet de steun doorgaan tot in 2022, anders gaat een heel deel van de sector failliet. Dat is ook kapitaalvernieting, er zijn inmiddels al miljoenen euro's in gepompt. Waarom zou je dat laatste stukje dan niet doen? Dan is alles voor niets geweest."