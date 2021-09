Het is maandag precies 25 jaar geleden dat de legendarische rapper 2Pac, die eigenlijk Tupac Amaru Shakur heette, in het ziekenhuis overleed nadat zes dagen eerder vanuit een auto op hem was geschoten. Ondanks zijn overlijden blijft zijn muziek populair.

Samen met platenbaas Suge Knight was Shakur op de noodlottige avond van 7 september aanwezig bij een bokswedstrijd tussen Bruce Seldon en Mike Tyson in het MGM Grand in Las Vegas. Na de wedstrijd reden ze in een auto door de stad. Wachtend voor het stoplicht werden ze vanuit een andere auto beschoten.

Shakur werd geraakt door vier kogels en Knight raakte lichtgewond. De rapper overleed zes dagen later in het ziekenhuis aan een inwendige bloeding. De daders zijn tot de dag van vandaag nooit gevonden.

Het overlijden van Shakur betekende niet het einde van zijn muziek. Na zijn overlijden werden nog vijf albums van de rapper uitgebracht. Tot de dag van vandaag wordt gespeculeerd dat de rapper nog in leven zou zijn.

Het album The Don Killuminati: The 7 Day Theory werd twee maanden na zijn overlijden uitgebracht. In de eerste week werden er 664.000 exemplaren verkocht. Shakur werd hiermee de eerste rapper die twee nummer 1-albums in een jaar scoorde.

In 1998 waren er van The Don Killuminati: The 7 Day Theory wereldwijd al 28 miljoen exemplaren verkocht en in 1999 scoorde hij zijn enige nummer 1-hit in Nederland: Changes. In totaal heeft Shakur wereldwijd meer dan 75 miljoen platen verkocht.

Vernoemd naar vrijheidsstrijder Túpac Amaru

Het roerige leven van de rapper was een belangrijke inspiratiebron voor zijn muziek. Zijn persoonlijke stijl maakte hem immens populair. Shakur, die werd geboren in East Harlem, groeide op als kind van twee Black Panthers, een militante zwarte Amerikaanse politieke organisatie. Zijn moeder bracht een groot gedeelte van de zwangerschap door in de gevangenis en werd enkele weken voor de bevalling vrijgelaten.

Op jonge leeftijd veranderde zijn moeder zijn geboortenaam Lesane Parish Crooks naar Tupac Amaru Shakur. Hij werd daarmee vernoemd naar de revolutionaire Inca-vrijheidsstrijder Túpac Amaru. Als hij op zijn twaalfde naar Baltimore verhuist, zit zijn stiefvader een gevangenisstraf uit vanwege een gewapende overval.

Op zijn twintigste bracht Shakur zijn eerste soloalbum uit: 2Pacalypse Now. Echt een succes was dit album niet; het werd zijn aanval op de Amerikaanse hypocrisie genoemd. Zijn tweede album, Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z, dat in 1993 verschijnt, oogstte meer succes. Hij scoorde hits als Keep Ya Head Up en I Get Around. Naast zijn muziekcarrière speelde hij ook in een aantal films, waaronder in Poetic Justice.

Zijn derde album, Me Against the World, bracht Shakur vanuit de gevangenis uit, waar hij een straf uitzat voor verkrachting. Dit album bleef vier weken op de eerste plaats staan in de Amerikaanse hitlijsten. Hij werd hiermee de eerste artiest die een nummer 1-album achter zijn naam had staan terwijl hij in de gevangenis zat.

Er werden meer dan twee miljoen exemplaren van dit album verkocht. Platenlabel Death Row Records slaagde erin dat de rapper vrijkwam en in ruil voor de betaalde borg van 1,4 miljoen dollar (1,19 miljoen euro) bracht de rapper drie albums voor het platenlabel uit. Zijn dubbel-cd All Eyez on Me werd met meer dan negen miljoen verkochte exemplaren een van de bestverkochte rapalbums aller tijden.

Door de nieuwere generatie rappers wordt Shakur nog altijd gezien als een van de beste en invloedrijkste rappers aller tijden. Artiesten zoals Snoop Dogg, Drake en Wiz Khalifa laten met hun muziek, maar ook met hun juwelen en kleding met de beeltenis van Shakur erop, zien dat de rapper nog altijd voortleeft.

Eerder deze maand, een kwart eeuw na zijn overlijden, werd de auto waarin Shakur werd neergeschoten voor 1,7 miljoen dollar te koop gezet. De rapper zou in juni vijftig jaar zijn geworden.