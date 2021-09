Tapes met niet eerder uitgezonden interviews met ex-Beatle John Lennon worden binnenkort geveild, meldt de BBC.

Het audiomateriaal bestaat uit drie interviews die de Canadese journalist Ken Zeilig tussen 1969 en 1970 heeft afgenomen met Lennon. De familie van de in 1990 overleden journalist vond de tapes onlangs.

Tijdens de interviews praat de in 1980 in New York doodgeschoten zanger over zijn jeugdherinneringen, muzikale invloeden, de toekomst van The Beatles en hoe zijn vrouw Yoko Ono zijn leven heeft veranderd.

In de jaren tachtig zijn zo'n vijf minuten van het audiomateriaal uitgezonden op de Amerikaanse radio. Op de banden staat zowel bewerkt als onbewerkt materiaal.

Het veilinghuis Omega Auctions, dat de tapes op 28 september zal veilen, zegt dat de "onbetaalbare" tapes "zullen bijdragen aan het verhaal van John Lennon". Het veilinghuis verwacht dat het audiomateriaal tussen de 20.000 en 30.000 pond (23.000 en 35.000 euro) zal opleveren.