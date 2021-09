De Backstreet Boys hebben hun geplande kerstalbum en -shows uit moeten stellen naar volgend jaar, zo maakte de boyband zaterdag bekend op Instagram.

Het was de bedoeling dat AJ McLean, Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell en Kevin Richardson vanaf 11 november een serie optredens zouden geven in Las Vegas in het kader van hun A Very Backstreet Christmas Party-tournee. Vanwege de coronapandemie heeft de band besloten om zijn album en tour uit te stellen.

"De afgelopen zes maanden hebben we hard gewerkt aan onze volgende creatieve onderneming: een Backstreet Boys-kerstalbum. We zijn zo blij en trots met wat we hebben gemaakt en hoe het allemaal samenkomt", laat de band in het bericht op Instagram weten. "We hebben het gevoel dat dit een van onze beste creaties ooit is."

Omdat de mannen graag hadden gezien dat het album en de show onder normale omstandigheden konden worden ontvangen, is besloten om alles een jaartje op te schuiven. "Hoewel we teleurgesteld zijn, weten we dat dit de juiste beslissing is. We kunnen niet wachten om de magie van dit album met jullie allemaal te delen als het moment daar is."