Als het aan Mel B ligt, komt er in 2023 een tournee waar alle Spice Girls bij aanwezig zijn. De zangeres sprak die hoop vrijdag uit toen ze te gast was in het Britse tv-programma Steph's Packed Lunch.

Volgens Melanie Brown, zoals de zangeres volledig heet, zitten alle leden van de meidengroep nu op een lijn met elkaar. Vroeger was dat niet altijd zo. Victoria Beckham zou de laatste jaren pogingen tot een reünie telkens aan zich voorbij hebben laten gaan, omdat ze zich toelegde op andere zaken.

"Tijdens onze laatste tour ging Victoria niet mee", zegt Mel B over de reeks concerten in 2019. "Als iemand niet mee op tournee wil, moet je dat respecteren. Ik wil altijd graag een Spice Girls-reünie organiseren. Vorig jaar waren we erover in gesprek, maar toen kwam corona en werden de plannen van iedereen in de war geschopt."

Hoewel de tour vorig jaar niet kon doorgaan, zitten de dames volgens de 46-jarige zangeres nu dus hopelijk op een lijn wat betreft hun plannen. "Ze gaan me vermoorden als ik dit zeg, maar we hopen - en ik in het bijzonder omdat ik de drijvende kracht erachter ben - op tournee te gaan in 2023."