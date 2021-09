De evenementenbranche gaat zaterdagmiddag om 14.00 uur opnieuw demonstreren tegen het coronabeleid en roept het kabinet op festivals en evenementen weer open te stellen. Leiden, Maastricht, Tilburg, Den Haag en Enschede hebben zich als nieuwe steden aangesloten bij de tweede protestmars, terwijl Groningen, Eindhoven, Nijmegen, Utrecht en Amsterdam wederom van de partij zijn.

117 mobiele trucks met meer dan 300 artiesten trekken zaterdagmiddag door tien verschillende steden. Inmiddels zijn er vierduizend partijen aangesloten bij Unmute Us!. De tweede protestmars wordt nog grootser dan die van 21 augustus, waarbij er volgens de organisatie ongeveer 70.000 mensen op de been waren. De eis toen: het doorgaan van evenementen per 1 september 2021 met volledige capaciteit.

Ondanks de muzikale aankleding wil Jasper Goossen, mede-initiatiefnemer van de protestmars, het niet als een verkapt feest zien. "De Nederlandse evenementenbranche ligt al ruim anderhalf jaar stil. We protesteren tegen het willekeurige beleid van de overheid en vechten voor heropening van de evenementensector op volledige capaciteit", vertelt Goossen tegen NU.nl.

Na de eerste protestmars heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de demissionaire ministers Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid), Hugo de Jonge (Volksgezondheid), Ingrid van Engelshoven (Cultuur) en Stef Blok (Economische Zaken) en vertegenwoordigers van onder meer Alliantie van Evenementenbouwers en Unmute Us!. Het gesprek gaf geen aanleiding om de tweede protestmars af te blazen. "We kregen dezelfde argumenten te horen die al maanden worden geroepen over waarom versoepelingen niet mogelijk zijn. Het gesprek bood ons geen perspectief."

42 Terugkijken: de beelden van de eerste protestmars Unmute Us!

Vrolijke en geëmotioneerde gezichten

Goossen hoopt dat de demonstraties zaterdagmiddag net zo vredig verlopen als die op 21 augustus. "Ik zag toen vrolijke gezichten, maar ook geëmotioneerde. Veel mensen die werkzaam zijn in de evenementenbranche hadden elkaar al anderhalf jaar niet gezien. Het was mooi om te zien hoeveel mensen er meeliepen. Dat gaf ons een krachtig gevoel, maar de protestmars voelde ook als een enorme ontlading."

Volgens Goossen blijft Unmute Us! actievoeren, zolang er geen harde toezegging wordt gedaan vanuit de overheid. "Als het weer oorverdovend stil blijft na de protestmars, gaan we andere acties inzetten."

Wat dit is, wil hij opnieuw niet zeggen. "We blijven doorgaan. Elke dag dat we dicht zijn, is een gemiste dag voor onze branche."