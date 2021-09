Elke vrijdag ververst muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Armin van Buuren & Davina Michelle - Hold On

Toen Armin van Buuren en Davina Michelle in 2019 samen de single Hoe Het Danst uitbrachten met Marco Borsato, wisten ze dat dit niet de laatste keer zou zijn dat ze samenwerken. De dj en de zangeres wilden namelijk altijd nog eens samen een plaat in het Engels maken. Die is er nu gekomen in de vorm van het nummer Hold On, waar beide artiesten aan meeschreven. Van Buuren en Michelle traden afgelopen weekend nog samen op tijdens de Formule 1 Grand Prix in Zandvoort.

Racoon - Geef Je Hart Niet Zomaar Weg

Racoon-frontman Bart van der Weide liep al jaren met het idee om eens een plaat in de Nederlandse taal uit te brengen. Na het succes van de single Oceaan uit 2012 duurde het nog een aantal jaar voor het album vorm kreeg. De plaat Spijt Is Iets Voor Later, die op 1 oktober verschijnt, bevat singles als Het Is Al Laat Toch, De Echte Vent en Hee Joh Jip. De nieuwe single Geef Je Hart Niet Zomaar Weg schreef Van der Weide voor zijn dochter.

Ed Sheeran - Shivers

Ed Sheeran scoort momenteel nog een grote, wereldwijde hit met Bad Habits, maar hij heeft de opvolger alweer klaarstaan. Shivers is de tweede officiële single van zijn album = dat op 29 oktober verschijnt. Eerder liet hij ook al het nummer Visiting Hours horen, dat niet tot single gebombardeerd werd. In de clip bij Shivers trekt Sheeran een Elton John-achtige outfit uit de kast. Een verklaring voor de video heeft hij niet: "Ik heb zelf ook geen idee wat erin gebeurt", schrijft hij op Instagram.

Alicia Keys & Swae Lee - LALA (Unlocked)

Alicia Keys is weer begonnen aan een nieuwe fase in haar carrière. De zangeres bekend van hits als Fallin', If I Ain't Got You, No One en Girl On Fire brengt haar nieuwe single LALA (Unlocked) samen met rapper Swae Lee uit. Het nummer is het eerste nieuwe werk van de zangeres na haar in 2020 verschenen album ALICIA. Op deze plaat was het hitje Underdog te vinden.

Lana Del Rey - Arcadia

Lana Del Rey is niet de betrouwbaarste artiest als het gaat om het aankondigen van releases. De zangeres liet vlak nadat de plaat Chemtrails Over the Country Club in maart dit jaar was uitgekomen, weten dat de opvolger al in juli moest verschijnen. In mei verschenen de eerste drie singles van Blue Banisters, maar van de volledige plaat was in juli nog geen spoor te bekennen. De release staat nu gepland voor 22 oktober en de nieuwe single van de plaat heet Arcadia.

Someone - Empathy

Someone is de artiestennaam van de Nederlands-Britse singer-songwriter Tessa Rose Jackson. De zangeres brengt vrijdag haar album Shapeshifter uit. Het album staat vol met dromerige, akoestische nummers waarbij Jackson, die ook beeldend kunstenaar is, zelf een aantal videoclips maakte. Dat leverde haar zelfs al een prijs op bij de Los Angeles Film Awards.

James Blunt - Love Under Pressure

James Blunt staat op het punt een verzamelalbum met zijn grootste hits uit te brengen. De plaat heet The Stars Beneath My Feet en verschijnt op 19 november. De Britse zanger heeft voor de plaat ook wat nieuw materiaal opgenomen. Hij brengt het nummer Love Under Pressure als eerste single uit. Het is het eerste nieuwe werk van Blunt na zijn in 2019 verschenen zesde album Once Upon A Mind.

