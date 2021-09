Davina Michelle is zondag nadat ze het Wilhelmus zong bij de Formule 1 Grand Prix van Nederland op het circuit in Zandvoort van het podium gevallen. Dat is woensdag te zien in een video op haar YouTube-kanaal.

In de video geeft Michelle een kijkje achter de schermen bij de voorbereiding op haar optreden voor de race. Daarin is te zien dat ze een flinke smak van het podium maakt.

Als de 25-jarige zangeres het trapje van het speciale rood-wit-blauwe podium afloopt, struikelt ze en valt ze languit op het asfalt van het rechte stuk van het circuit.

Michelle kan om de val lachen, want ze noemt haar blunder gekscherend een "epic fail" en gaf de video de titel "Ik viel van het podium". In het bijschrift van de video schrijft ze dat ze het "na haar eerste optreden haast wel moest verpesten". "Geniet van mijn gestreste gezicht."