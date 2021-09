De muziek van Don Diablo doet het erg goed in het buitenland en de dj maakt remixen voor bekende artiesten als Rihanna, maar in zijn thuisland is hij minder populair. Dat vindt de 41-jarige artiest jammer, vertelt hij in gesprek met Nieuwe Revu.

Een verklaring hiervoor vindt de dj lastig te geven. "Ik zie inderdaad ook dat jongens met dezelfde sound wél op de radio gedraaid worden, wél Edisons winnen."

Inmiddels heeft Diablo het een plekje gegeven, maar in het begin van zijn carrière had hij daar meer moeite mee. "Ik was het buitenbeentje, kreeg veel negativiteit over me heen, werd op bepaalde sites kapot geschreven. Dat heeft me zwaar aangegrepen. Ik geloofde op een gegeven moment niet meer in mezelf, dacht dat mijn muziek misschien gewoon niet radiovriendelijk genoeg was."

"Ik weet beter inmiddels, maar ik vind het nog steeds moeilijk dat ik miljoenen luisteraars heb en remixen maak voor mensen als Ed Sheeran, Rihanna, Dua Lipa en Coldplay, maar niet eens op de shortlist voor de Popprijs sta", aldus Diablo, wiens echte naam Don Pepijn Schipper is.

"Ik voel me écht niet miskend, maar ik vind het wel jammer dat het hier niet lukt. Want ik ben en blijf Nederlander. Ik ben trots op mijn land."

'Mensen zijn te snel tevreden over zichzelf'

Ondanks dat Diablo veel luisteraars heeft, een plek bezet in de DJ Mag Top 100 en ook successen boekt met digitale kunst, vindt hij dat hij nog veel meer kan bereiken.

"Ik kan nog niet eens in de schaduw staan van de mensen tegen wie ik opkijk, tegen iemand als David Bowie. Ik ben nog maar een beginneling. Ik vind bovendien dat je omhoog moet kijken. Mensen zijn te snel tevreden over zichzelf. Tegenwoordig heeft iedere beginnende artiest al een manager nodig voor hij z'n eerste single uitbrengt."