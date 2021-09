Vanaf 8 oktober is de nieuwe documentaire over Justin Bieber, Justin Bieber: Our World, op streamingdienst Amazon Prime te zien. Voor de documentaire werd Justin gevolgd in de aanloop naar zijn virtuele show vorig jaar; zijn eerste optreden in drie jaar tijd.

Kijkers zien hoe de 27-jarige zanger zich daarop met zijn team heeft voorbereid. Ook komen door Bieber zelf gefilmde beelden uit zijn privéleven voorbij.

Volgens de zanger geeft de documentaire een "intense en spannende" tijd weer, zo zegt hij in het persbericht van Amazon.

"Samenkomen met mijn team, het overwinnen van obstakels en - omringd door vrienden en familie - een speciale show afleveren; je kan het allemaal zien in de documentaire."