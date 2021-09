Het nieuwe album Voyage van de Zweedse band ABBA heeft nog geen week na de aankondiging records gebroken. In het Verenigd Koninkrijk zijn binnen drie dagen meer dan 80.000 exemplaren besteld, meldt The Daily Mail.

Dit is de grootste pre-order uit de geschiedenis van platenmaatschappij Universal Music, aldus de Britse krant. De twee nieuwe singles van ABBA, I Still Have Faith In You en Don't Shut Me Down zijn direct in de top-10 beland.

In Nederland kochten maandag duizenden fans zogenoemde pre-sale kaarten voor de hologramconcerten die vanaf eind mei te zien zijn in n Queen Elizabeth Olympic Park in Londen. Het gaat om fans die direct na de bekendmaking intekenden voor het nieuwe album Voyage dat 5 november uitkomt. De gewone verkoop voor de bijzondere reeks gaat dinsdag van start.

Het is voor het eerst in veertig jaar dat het viertal nieuwe muziek uitbrengt en op gaat treden. Hun laatste album The Visitors kwam uit in 1981. De hologrammen van bandleden Björn Ulvaeus (76), Benny Andersson (74), Agnetha Fältskog (71) en Anni-Frid Lyngstad (75) zullen er tijdens de optredens hetzelfde uitzien als veertig jaar geleden.