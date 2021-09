We kennen hem als oprichter van Studio 100 en het voormalig baasje van Samson, maar Gert Verhulst kan nog iets aan zijn cv toevoegen. Vrijdag verschijnt Zijn mooiste liedjes, waarop hij twaalf nummers uit het Studio 100-repertoire in een nieuw jasje giet. Het is echter niet zijn streven dat hier een nieuwe carrière uit voortvloeit, vertelt Verhulst in gesprek met NU.nl.

"Het is niet mijn bedoeling om als zanger serieus te worden genomen", aldus Verhulst.

"Ik streef geen zangcarrière na en heb ook geen optredens gepland. Tijdens het Studio 100-jubileumfeest op 11 september zal ik optreden, maar het is niet dat ik op tour ga met de liedjes of grote concerten ga geven."

Iets uitsluiten wil Verhulst ook niet. "Het zal afhangen van hoe de cd wordt onthaald. Als het echt aanslaat en er behoefte is van mensen die het live willen horen, met een mooi orkest erbij, dan doen we dat zeker. Maar als dat niet zo is, raak ik ook niet teleurgesteld."

"Je hebt van die mensen die een pop-uprestaurant beginnen voor een paar maanden, ik heb een pop-upzangcarrière. Ik ben een strever en als ik iets doe wil ik graag dat het succesvol is, maar mijn leven en carrière hangen er niet van af. Er zit geen druk op en dat maakt het leuk en spontaan."

'Kan niet kiezen welk lied mijn favoriet is'

Verhulst vertelt het album vooral te zien als een "soort hobbyproject", dat is ontstaan door het 25-jarig jubileum van Studio 100. "Veel liedjes die in de afgelopen jaren zijn gemaakt zijn in de vergetelheid gekomen, ze komen uit een serie die misschien al tien jaar niet meer bestaat. Ik vond het daarom een leuk idee om de nummers die ik het leukst vind, het meest trots op ben of het bijzonderst vind zelf een keer op te nemen, zodat deze liedjes terug in de belangstelling kunnen komen."

De generatie die is opgegroeid met series als Spring en Het Huis Anubis zullen de liedjes gelijk herkennen. "Voor degenen die het wel kennen, zal het een nostalgisch gevoel oproepen. Maar de twaalf liedjes die ik heb gekozen moeten ook los van de serie overeind blijven, dus die moeten ook te begrijpen zijn voor mensen die de serie niet hebben gezien. Maar ik ben blij met iedereen die graag naar de liedjes luistert, of ze ze kennen of niet."

Welk nummer springt er voor Verhulst echt uit? "Dat is hetzelfde als vragen van welk van je twee kinderen je het meest houdt", grapt de Studio 100-baas. "Ik denk toch dat ik het meest trots ben op Zij, een bewerking van Het Huis van Anubis-liedje Hij. Dat is ook niet voor niks de eerste single geworden. Op Instagram heb ik er veel leuke reacties op gekregen. Dat is natuurlijk een fantastische egoboost."