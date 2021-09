De witte jumpsuit en cape die Elvis Presley tijdens zijn optredens in 1972 in Madison Square Garden droeg, zijn zaterdag voor 1.012.500 dollar (ruim 852.000 euro) onder de hamer gegaan, zo meldt Deadline.

De outfit werd ontworpen door designer Bill Belew. De witte kledingstukken groeiden uit tot een van Presleys herkenbaarste en meest gefotografeerde kostuums. Zowel de jumpsuit als de cape maakte de afgelopen dertig jaar deel uit van een privécollectie.

Volgens veilinghuis Kruse GWS Auctions is de outfit voor een recordbedrag geveild.

Andere items van Presley die werden geveild waren onder meer de racehelm uit de film Viva Las Vegas, die voor zo'n 20.000 euro werd verkocht, de smoking uit de film Frankie & Johnny (ruim 60.000 euro) en laarzen die hij tijdens diverse optredens droeg (ruim 24.000 euro).

Presley gaf vier uitverkochte concerten in Madison Square Garden. Dit waren de enige arenashows die hij tijdens zijn carrière in New York gaf.