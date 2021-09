Sarah Harding van de Britse popgroep Girls Aloud is zondag op 39-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van borstkanker, zo meldt de moeder van de zangeres op sociale media.

"Met pijn in mijn hart deel ik het nieuws dat mijn prachtige dochter Sarah helaas is overleden", schrijft de moeder van Harding. "Veel van jullie weten dat Sarah het gevecht met kanker is aangegaan. Ze vocht keihard vanaf de dag dat ze de diagnose kreeg, tot aan haar laatste dag."

Harding kondigde in augustus 2020 aan dat ze borstkanker in een vergevorderd stadium had.

De zangeres werd in 2002 bekend door haar deelname aan de Britse talentenjacht Popstars: The Rivals, waaruit onder meer de popgroep Girls Aloud voortkwam.

Naast Harding bestond de groep uit Cheryl Cole, Nadine Coyle, Nicola Roberts en Kimberley Walsh. Girls Aloud ging in 2013 uit elkaar, waarna Harding een solocarrière startte.