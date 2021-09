Final, het nieuwste album van Enrique Iglesias, kan zoals de naam zegt ook zomaar eens zijn laatste album ooit zijn. Dat vertelde de zanger tijdens een Q&A op Instagram.

De plaat komt op 17 september uit, vlak voordat Iglesias samen met Ricky Martin op tournee gaat.

"Het zou mijn laatste album kunnen zijn", bekende de 46-jarige Spanjaard tijdens de vragensessie. "Het is niet iets waar ik pas de afgelopen maanden over heb nagedacht. Het is iets waar ik al een paar jaar over nadenk", zei de Bailando-zanger.

"Ik ben op een punt in mijn leven gekomen, het hoofdstuk waarin ik denk dat het het juiste moment is om het bekend te maken", aldus de zanger, die met Sex and Love in 2014 voor het laatst een album uitbracht. "Ik denk er al aan sinds 2015."

Hoewel het misschien zijn laatste album wordt, betekent het niet dat de zanger ophoudt met muziek maken. "Ik zal nooit stoppen met nummers schrijven, want ik houd daarvan. Maar ik ga het op een andere manier doen. Dat betekent dat het niet per se in een album zal worden samengevoegd", aldus Iglesias. "Dit project is dus erg belangrijk voor me."