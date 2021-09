Rockband Led Zeppelin heeft meerdere malen geweigerd een documentaire over de band te laten maken, vertelde gitarist Jimmy Page zaterdag tijdens een persconferentie op het filmfestival van Venetië, meldt Variety.

De band kon zich wel vinden in de visie van Bernard MacMahon, regisseur van de documentaire Becoming Led Zeppelin. Die documentaire ging zaterdag tijdens het festival in première.

Volgens Page waren eerdere voorstellen "miserabel", vertelde hij op de persconferentie.

"Miserabel, ja. Tot het punt dat de focus op allesbehalve de muziek lag, waardoor ik bijna direct tegen was", vertelt de gitarist.

Becoming Led Zeppelin heeft volgens Page de tegenovergestelde insteek van de eerdere, afgeslagen voorstellen.

"Het gaat alleen over de muziek en waarom de muziek werkte. Je hoort complete nummers, niet alleen korte samples en daarna pratende mensen. Dit is een compleet ander genre."