Zangeres Nicole Scherzinger is aangeklaagd door Pussycat Dolls-oprichter Robin Antin. De leadzangeres van van de populaire meidengroep, die in 2010 uit elkaar ging, weigert volgens Antin op te treden tijdens een reünietour, ondanks een overeenkomst die werd gesloten in 2019, meldt E! News.

Antin stelt in de aanklacht al twee jaar bezig te zijn met de onderhandelingen over de herlancering van de Pussycat Dolls.

In 2019 werd afgesproken dat Scherzinger een "actieve partner" in de tournee zou zijn, inclusief 45 liveoptredens. In ruil daarvoor zou de zangeres 49 procent van de aandelen en winst ontvangen. Antin zou de overige 51 procent krijgen.

Als gevolg van de coronapandemie werd de reünie uitgesteld. In april van dit jaar kwam Scherzinger met nieuwe voorwaarden voor de overeenkomst. In deze nieuwe voorwaarden deed ze onder andere het verzoek om "volledige creatieve controle" te krijgen en de "definitieve autoriteit voor besluitvorming" te worden, aldus de aanklacht.

Oprichter eist schadevergoeding

Vanwege "groei van haar persoonlijke merk en de kansen die ze zou moeten missen" wilde Scherzinger de voorwaarden aanpassen. Het team van Antin stelt echter dat ze het contractueel al verplicht was om aan de eerdere voorwaarden te voldoen. De zangeres liet daarop weten dat ze weigert deel te nemen aan de reünietournee.

Antin beschuldigt Scherzinger daarom van "afpersing" en het eisen van "creatieve controle". Ze hoopt bij de rechter een schadevergoeding af te dwingen, inclusief de winst die verloren is gegaan als gevolg van de weigering van Scherzinger.