In Schijndel vindt dit weekend Paaspop XS plaats. Waar bij de grote editie normaal gesproken 35.000 bezoekers per dag worden verwacht, zijn er nu 750 festivalgangers welkom. Dat er aan het evenement nauwelijks iets verdiend wordt, was voor de organisatie geen reden om het niet te doen.

"We vinden dit idee te mooi. We wilden zo graag iets terugdoen voor de bezoekers die nu al twee jaar niet naar een festival kunnen en voor de medewerkers van ons kantoor die het ook zo missen", zegt festivalbaas Peter Sanders.

Daarom valt het de medewerkers zwaar dat zich dit weekend wel duizenden mensen mogen verzamelen bij de Formule 1 in Zandvoort. "Dat is toch niet normaal? Als je al die foto's ziet, met al die mensen zo dicht op elkaar. Het is logisch dat er vanuit de hele sector weerstand ontstaat."

Daar proberen Sanders en de rest van zijn team dit weekend echter niet al te veel aan te denken. De organisatie zegt vastbesloten te zijn om er twee mooie dagen van te maken.

"Vooropgesteld is dat we het natuurlijk heel mooi vinden dat we een minifestival kunnen organiseren. Maar we voelen ook een droefheid, zeker als je kijkt naar wat een prachtig weer het wordt. Het was weergaloos geweest als we daar met 35.000 bezoekers van hadden kunnen genieten."