Zangeres Beyoncé Knowles is zaterdag veertig jaar geworden. De Amerikaanse artiest die haar carrière haar begon als onderdeel van de band Destiny's Child, groeide de afgelopen decennia uit tot een instituut in de muziekwereld. Hoe werd Beyoncé een van de invloedrijkste artiesten ter wereld?

Queen Bey, Yoncé of simpelweg B: de Amerikaanse zangeres Beyoncé heeft talloze koosnamen van haar fans gekregen. Maar - zoals dat bij iconen het geval is - heeft iedereen aan alleen haar voornaam genoeg.

De zangeres werd geboren op 4 september 1981 als dochter van Tina en Mathew Knowles. Al op vroege leeftijd werd ze klaargestoomd voor het sterrendom. Nadat haar zangtalent tijdens danslessen wordt opgemerkt, laten haar ouders weinig aan het toeval over.

Tegen Harper's Bazaar vertelde ze in augustus: "Op m'n zevende deed ik mee aan dans- en zangcompetities. Op het podium voelde ik me veilig. Vaak was ik het enige zwarte meisje en ik realiseerde me toen dat ik twee keer zo hard m'n best moest doen."

Het zaadje voor het grote succes wordt geplant als Beyoncé samen met jeugdvriendin Kelly Rowland, LaTavia Roberson, Támar Davis en zussen Nikki en Nina Taylor in 1990 de band Girls Tyme vormt. De band gooit hoge ogen in het Amerikaanse tv-programma Star Search. Vader Knowles neemt daarop het roer in handen en wordt fulltime bandmanager.

Flink gehakt in de line-up

De band verandert de naam naar Destiny's Child en de hit No No No op het debuutalbum Destiny's Child vormt de eerste stap naar wereldwijd succes, met 1.3 miljoen verkochte exemplaren. Niet alle leden kunnen lang van het succes genieten. Twee leden verlaten het viertal in 2000 en Michelle Williams maakt van Destiny's Child vervolgens een drietal.

238 Beyoncés eerste hit met Destiny's Child

Billboard roept de vrouwen uit tot succesvolste muzikale trio ooit dankzij wereldwijde hits zoals Bootylicious, Independent Women, Survivor en Say My Name en de daarbij horende awards.

Bij het groeiende succes horen ook publieke controverses. Knowles wordt door de media verweten verantwoordelijk te zijn voor de wisselingen van de wacht binnen de band. Ook maakt haar jeugdliefde een einde aan hun relatie. In een interview met Parade Magazine in 2006 geeft de zangeres aan er een jarenlange depressie aan over te hebben gehouden.

"Ik at niet meer", vertelt de zangeres. "Ik bleef op m'n kamer en was op een slechte plek in m'n leven beland tijdens die eenzame periode. Ik vroeg me af: 'wie ben ik en wie zijn mijn vrienden?', m'n leven was veranderd."

Ook Beyoncés solocarrière is een aaneenschakeling van muzikale successen. Yoncé heeft de meeste Grammy's (28) gewonnen in de geschiedenis van deze awarduitreiking. Ze nam onder andere 26 MTV Video Music Awards en 37 BET-awards in ontvangst. Zakenblad Forbes schatte haar vermogen dit jaar op 440 miljoen dollar en wereldwijd heeft ze inmiddels zo'n 118 miljoen albums verkocht.

904 Beyoncés optreden tijdens de Super Bowl in 2016

Meeste likes in acht uur

Haar fanschare - de "Beyhive" genaamd, met hun Queen Bey als stralende afgod - laat regelmatig van zich horen. Als Knowles op 1 februari 2017 op Instagram bekendmaakt zwanger te zijn van een tweeling, wordt de foto met haar zwangere buik erop binnen acht uur 6,3 miljoen keer geliked.

De popdiva staat bekend staat om haar zwijgzaamheid tegenover de pers, tegen Harper's Bazaar vertelt Queen Bey hierover: "De focus moet op mijn muziek blijven, want als mijn kunst niet sterk of betekenisvol genoeg is om mensen geïnteresseerd te houden en te inspireren, dan zit ik in de verkeerde business."

Dat neemt niet weg dat haar privésores soms toch op straat komt te liggen. Beyoncé kreeg rond 2010 of 2011 een miskraam en beschreef het als "het verdrietigste dat ik ooit heb meegemaakt".

Na de release van het album Lemonade, met de single Sorry, in 2016, ontstonden er speculaties over JAY-Z's vermeende ontrouw met een minnares die in het nummer "Becky" wordt genoemd.

Met nummers als Independent Women of Flawless bewees Knowles al een feministische boodschap uit te willen dragen. Met het visuele album Lemonade liet ze ook haar activistische kant zien. Onder andere door politiegeweld tegen zwarte Amerikanen aan te kaarten.

De boodschap van het album vat de artiest samen met een quote van Malcolm X: "de minst gerespecteerde mens in de geschiedenis is de zwarte vrouw".

287 Het nummer Formation van het album Lemonade

Nieuwe grenzen opzoeken is wat Queen Bey ook in de toekomst wil blijven doen. "Ik heb betaald voor mijn schulden en me decennialang aan elke regel gehouden, nu is het tijd om de regels te overtreden die overtreden moeten worden. Mijn wens voor de toekomst is om alles te blijven doen waarvan iedereen denkt dat ik het niet kan."