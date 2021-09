Bijna veertig jaar na hun laatste hit komt ABBA nu met twee nieuwe singles. De eerste recensies van I Still Have Faith in You en Don't Shut Me Down druppelen binnen. Wat vinden critici van de nieuwe muziek van de nog immer populaire Zweedse popband?

Agnetha Fältskog (71), Anni-Frid Lyngstad (75), Björn Ulvaeus (76) en Benny Andersson (74) hebben het volgens muziekjournalist Mark Savage van de BBC "allerminst verknoeid" met hun twee nieuwe singles.

"In beide liedjes maken Benny en Björn niet de fout om hun jeugd samen te vatten. Dit zijn nummers uit hun latere jaren, waarin ze herinneringen ophalen aan hun leven, liefdes, overwinningen en fouten."

"De twee singles laten horen dat er tijd is verstreken, maar dat ABBA nooit uit de mode raakt", schrijft entertainmentwebsite Yahoo. "Op I Still Have Faith in You horen we de stemmen van Agnetha en Anni-Frid in een mooie harmonie, begeleid door tedere pianoklanken. De combinatie van blaasinstrumenten, gitaar en zelfs de tamboerijn maken je vrolijk."

"In Don't Shut Me Down zingen ze 'ik ben niet meer dezelfde', maar toch is er geen spoortje van energieverlies te bekennen. Hun stemmen hadden hier misschien een tikje meer zwaarte kunnen gebruiken, maar dat vergeven we ze."

Dit weten we over de terugkeer van ABBA Naast de twee nieuwe singles komen er nog acht nieuwe liedjes aan. Die staan op het album Voyage, dat in november verschijnt.

Ook kondigde de groep een concertreeks aan. De concerten waarin de digitale versies van de bandleden worden begeleid door een tienkoppige band beginnen in het voorjaar van 2022. De ticketverkoop begint op 7 september.

Het idee om de groep na bijna veertig jaar nieuw leven in te blazen, ontstond al een paar jaar geleden. In 2018 doken de leden weer de studio in. "Dit project heeft ons op allerlei manieren nieuwe energie gegeven", zegt Björn Ulvaeus.

80 Zo werden de digitale versies van ABBA voor de concertreeks gemaakt

'Briljante comeback'

Jude Rogers van The Guardian roemt in haar recensie onder meer de stemmen van Fältskog en Lyngstad. "Om deze twee vrouwen na veertig jaar weer samen te horen zingen is ongelooflijk ontroerend", vindt ze.

Volgens de recensent is "het geluid van deze stemmen samen altijd al een van de beste dingen in de popgeschiedenis geweest". "Natuurlijk zijn ze veranderd en ouder geworden, maar ze dragen nog steeds het gewicht van elke zin." The Independent schrijft dat het voelt alsof ABBA nooit is weggeweest. "Maar wat heerlijk dat ze er weer zijn."

Ook de grote Zweedse kranten Expressen en Aftonbladet zijn positief over de twee nieuwe songs. Recensent Anders Dahlbom van Expressen spreekt van een "werkelijk briljante comeback". I Still Have Faith in You noemt hij het beste nummer, terwijl Don't Shut Me Down hem nog het meest doet denken aan de hit The Day Before You Came.

Markus Larsson van Aftonbladet vindt de comeback in ieder geval niet gênant. Hij was daar wel een beetje bang voor. Ook hem valt op dat de stemmen van Fältskog en Lyngstad nog steeds geweldig klinken. "Ze zijn niet versleten. Dat hoor je toch vaak bij artiesten die ouder worden."

Hij vindt beide songs "oké" en noemt Don't Shut Me Down een "nostalgische song die staat voor alles waar ABBA goed in was".